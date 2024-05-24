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Футбол

Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых

Ванда делает все возможное, чтобы ее подписчики были в восторге.
Сегодня, 10:22
Ванда Нара / divasplay
Ванда Нара / divasplay

Ванда Нара похвасталась новыми кадрами со своей новой фотосессии, где она полностью голая.

Возлюбленная Мауро Икарди на этот раз решила показать себя в более пикантной форме, чем явно порадовала подписчиков на платной платформе для взрослых.

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Аргентинская модель показала себя в образе милой девушки, надев розовый купальник и наушники "Hello Kitty".

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Также Ванда не побоялась показать себя в просвечиваемом платье, при этом сидя в роскошной машине.

Divasplay
Divasplay

Напомним, совсем недавно Нара подписала спонсорский контракт с сайтом Divasplay, куда она, собственно, и выкладывает весь взрослый контент.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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