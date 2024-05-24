Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых
Ванда Нара похвасталась новыми кадрами со своей новой фотосессии, где она полностью голая.
Возлюбленная Мауро Икарди на этот раз решила показать себя в более пикантной форме, чем явно порадовала подписчиков на платной платформе для взрослых.
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Аргентинская модель показала себя в образе милой девушки, надев розовый купальник и наушники "Hello Kitty".
Также Ванда не побоялась показать себя в просвечиваемом платье, при этом сидя в роскошной машине.
Напомним, совсем недавно Нара подписала спонсорский контракт с сайтом Divasplay, куда она, собственно, и выкладывает весь взрослый контент.
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