Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых

Ванда делает все возможное, чтобы ее подписчики были в восторге.

Ванда Нара похвасталась новыми кадрами со своей новой фотосессии, где она полностью голая.

Возлюбленная Мауро Икарди на этот раз решила показать себя в более пикантной форме, чем явно порадовала подписчиков на платной платформе для взрослых.

Читай также: "The sexiest mommy": Жена Икарди опубликовала ряд интимных фото на эротическом сайте

Аргентинская модель показала себя в образе милой девушки, надев розовый купальник и наушники "Hello Kitty".

Divasplay

Divasplay

Divasplay

Также Ванда не побоялась показать себя в просвечиваемом платье, при этом сидя в роскошной машине.

Divasplay

Напомним, совсем недавно Нара подписала спонсорский контракт с сайтом Divasplay, куда она, собственно, и выкладывает весь взрослый контент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!