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"The sexiest mommy": Жена Икарди опубликовала ряд интимных фото на эротическом сайте

Ванда уже покоряет новую публику.
Сегодня, 09:51
Ванда Нара / Источник: divasplay
Ванда Нара / Источник: divasplay

Жена и агент форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала ряд пикантных фото на сайте для взрослых.

Ванда Нара не так давно завела себе страничку на сайте Divasplay, где за деньги подписчики могут посмотреть интимные кадры с изображением девушки.

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Аргентинская модель чуть более недели на данном портале, однако она успела уже порадовать своих фанатов рядом фото, которые недоступны в открытом доступе.

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Новые поклонники уже нарекли Ванду "самой сексуальной мамочкой", восторгаясь откровенностью и формами 37-летней матери пятерых детей.

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Напомним, сайт Divasplay - это аналог OnlyFans, где латиноамериканские модели за деньги продают свои интимные фото.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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