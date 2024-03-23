Откровенные кадры и оголенная грудь: Ванда Нара выпустила новый клип

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди выпустила новый клип на трек "Money".

Аргентинская модель всего за сутки сумела набрать в Ютубе более полумиллиона просмотров на видео, а также 11 тысяч лайков.

В соцсетях Ванда также опубликовала довольно пикантные фото со съемок клипа, получив немало похвалы за свою смелость и красивую фигуру в соцсетях.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Ранее сообщалось, что Икарди решил кардинально сменить имидж в качестве подарка для Ванды.

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