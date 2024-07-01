iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

С новой прической и открытым бюстом: Ванда посетила матч своего сына

Аргентинка порадовала очередными фото.
Сегодня, 15:26
Ванда Нара / Instagram
Ванда Нара / Instagram

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди посетила матч своего сына за Ривер Плейт.

Ванда Нара решила поддержать своего сына от первого брака Валентино на матче местной юношеской лиги.

Читай также: Ванда удивила новыми интимными фото в постели

Аргентинка прибыла на игру в символике клуба, при этом надев мастерку поверх спортивного топика, из которого хорошо виднеется грудь девушки.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Отметим, что у Ванды Нары пятеро детей - трое сыновей от первого брака с футболистом Макси Лопесом (Валентино, Константино и Бенедикто) и две дочери от Икарди (Франческа и Изабелла).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

Статьи по теме

Ванда удивила новыми интимными фото в постели Ванда удивила новыми интимными фото в постели
Гламурная жена форварда сборной Аргентины выпустила собственный парфюм Гламурная жена форварда сборной Аргентины выпустила собственный парфюм
Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта
Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Помочь журналистам

Видео

Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия
Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта
Бокс17:22
Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Европа16:51
Бавария повесила ценник на де Лигта
Теннис16:30
Костюк пробилась во второй раунд Уимблдона
Теннис16:17
Украинцы на Уимблдоне: Калинина и Ястремская прошли в следующий раунд, Цуренко - вылетела
Теннис16:10
Какая досада: Соболенко снялась с Уимблдона
ММА15:48
Порье готов заменить Царукяна в бою с Махачевым
Европа15:26
С новой прической и открытым бюстом: Ванда посетила матч своего сына
Формула 115:10
Вольфф: Мои слова Расселлу были самой глупой вещью, которую я сделал за 12 лет в Мерседес
Теннис14:47
Ястремская стартовала на Уимблдоне с победы над представительницей Аргентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK