С новой прической и открытым бюстом: Ванда посетила матч своего сына
Аргентинка порадовала очередными фото.
Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди посетила матч своего сына за Ривер Плейт.
Ванда Нара решила поддержать своего сына от первого брака Валентино на матче местной юношеской лиги.
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Аргентинка прибыла на игру в символике клуба, при этом надев мастерку поверх спортивного топика, из которого хорошо виднеется грудь девушки.
Отметим, что у Ванды Нары пятеро детей - трое сыновей от первого брака с футболистом Макси Лопесом (Валентино, Константино и Бенедикто) и две дочери от Икарди (Франческа и Изабелла).
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