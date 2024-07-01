С новой прической и открытым бюстом: Ванда посетила матч своего сына

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди посетила матч своего сына за Ривер Плейт.

Ванда Нара решила поддержать своего сына от первого брака Валентино на матче местной юношеской лиги.

Читай также: Ванда удивила новыми интимными фото в постели

Аргентинка прибыла на игру в символике клуба, при этом надев мастерку поверх спортивного топика, из которого хорошо виднеется грудь девушки.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Отметим, что у Ванды Нары пятеро детей - трое сыновей от первого брака с футболистом Макси Лопесом (Валентино, Константино и Бенедикто) и две дочери от Икарди (Франческа и Изабелла).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!