Ванда удивила новыми интимными фото в постели

Аргентинская модель развивает свою страницу на сайте для взрослых.

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии.

Ванда Нара показа фото в спальне, где она лежит только в трусах, а также показала себя в нижнем белье, сидя на кухне.

Divasplay

Divasplay

Divasplay

Напомним, аргентинка является амбассадором сайта для пикантного контента, где бывшие звезды кино для взрослых публикуют свои интимные фото.

Ранее сообщалось, что гламурная жена форварда сборной Аргентины выпустила собственный парфюм.

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