iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гламурная жена форварда сборной Аргентины выпустила собственный парфюм

Ванда не перестает удивлять своими бизнес-проектами.
Сегодня, 16:50
Ванда Нара / скриншот
Ванда Нара / скриншот

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди представила парфюм от собственной линейки косметики.

Ванда Нара назвала свои духи "Leonessa", что означает "Львица". Данная позиция уже появилась на личном сайте девушки, а цена продукта составляет 32 доллара.

Читай также: "Пахнет сексуально, похоже на шампунь": Известный парфюмер оценил новые духи от Месси

Как сообщает сама Нара, ее аромат на старте пахнет  вишневым ликером и свежими цитрусами, "сердце" парфюма передает цветочные ноты и горького миндаля, а в базе ощущаются древесина и мадагаскарская ваниль.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, помимо бренда собственной косметики, Ванда также занимается написанием музыки, выпустив несколько клипов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

Статьи по теме

В пиджаке на голое тело: Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии В пиджаке на голое тело: Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии
Держит грудь рукой, ведь купальник не справляется: Жена Икарди опубликовала жаркие фото Держит грудь рукой, ведь купальник не справляется: Жена Икарди опубликовала жаркие фото
Призывает "поиграть" с ней: Ванда Нара примерила на себя роль геймера в обнаженной фотосессии Призывает "поиграть" с ней: Ванда Нара примерила на себя роль геймера в обнаженной фотосессии
Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс19:28
Тренер Джошуа сделал прогноз на трилогию с Усиком
Украина19:22
Полесье подписало грузинского легионера
Евро-202419:09
УЕФА указало россию страной рождения одного из защитников сборной Украины
Украина19:05
Названа дата старта УПЛ сезона-2024/25
Евро-202418:59
Лидер сборной Дании пропустил тренировку перед матчем Евро-2024
Бокс18:50
Президент UFC оценил отказ Усика от титула IBF
Евро-202418:27
Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты
Формула 118:25
Гран-при Австрии: Ферстаппен выиграл спринтерскую квалификацию
Бокс18:05
"Крузер почти нокаутировал его": Джошуа оценил победу Усика над Фьюри
Европа17:59
"Мы себя переоценили": Лидер сборной Нидерландов отреагировал на критику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK