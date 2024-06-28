Гламурная жена форварда сборной Аргентины выпустила собственный парфюм

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди представила парфюм от собственной линейки косметики.

Ванда Нара назвала свои духи "Leonessa", что означает "Львица". Данная позиция уже появилась на личном сайте девушки, а цена продукта составляет 32 доллара.

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Как сообщает сама Нара, ее аромат на старте пахнет вишневым ликером и свежими цитрусами, "сердце" парфюма передает цветочные ноты и горького миндаля, а в базе ощущаются древесина и мадагаскарская ваниль.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, помимо бренда собственной косметики, Ванда также занимается написанием музыки, выпустив несколько клипов.

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