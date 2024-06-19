Ванда Нара в обнаженном виде представила свой новый клип

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала новый пост в социальной сети.

Возлюбленная аргентинского футболиста презентовала новый клип, который выйдет в ближайшее время.

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Ванда позировала в обнаженном виде, а на ней были лишь сапоги.

"Этот трек мы записывали прошлым летом, думаю про европейское лето. Он будет называться "Ibiza".

Ранее Ванда опубликовала новые фото на сайте для эротического контента..

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