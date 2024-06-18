Бывший футболист сборной Португалии показал обнаженные фото с женой

Экс-вингер Порту, Браги и других клубов Укра Монтейру ведет активную социальную жизнь.

Бывший полузащитник сборной Португалии опубликовал несколько обнаженных фотографий со своей женой Неузой Жорже.

Они отпраздновали семь лет брака.

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"Мы с Неузой живем не так, как хочется некоторым из вас, мы живем так, как живем. Мы всегда играли со смелыми фотографиями, потому что наши отношения это позволяют. В этих отношениях есть любовь, дружба, соучастие, но, прежде всего, много уважения.

Не давите на меня слишком сильно, потому что мое безумие это еще даже не половина из возможного", - написал футболист в Instagram.

Отметим, что последним клубом Укры был Риу Аве, с которым у него завершится контракт 1 июля текущего года. Затем игрок завершит карьеру.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха.

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