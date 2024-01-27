"Пахнет сексуально, похоже на шампунь": Известный парфюмер оценил новые духи от Месси

Аргентинец решил снова попробовать свои силы в парфюмерии.

Лионель Месси выпустил новые мужские духи, которые совсем скоро будут доступны для продажи во всем мире.

Аргентинец совместно с компанией Game On Product Group выпустили парфюм под названием Messi Fragrance.

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Известный парфюмер из тиктока и владелец компании Jeremy Fragrance посетил одну из выставок, где ему удалось протестировать данную композицию.

Немецкий специалист назвал данный аромат "очень сексуальным, свежим и похожим на шампунь".

Напомним, раннее бренды уже выпускали духи от Месси, однако не конкретно компания Лионеля. Издатель Christian презентовал еще более десяти лет назад парфюм под названием Messi king of sports.

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