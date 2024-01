Атлетико поблагодарил Месси за то, что осчастливил юного фаната

Игроки Интер Майами Луис Суарес и Лионель Месси порадовали юного фаната Атлетико совместным фото.

За данный поступок мадридский клуб поблагодарил игроков в соцсетях, оставив послание.

"Эпическая встреча, которая останется в памяти Начо. Для него это было больше, чем просто картинка: это был момент вдохновения и обучения. Вы пример того, что мечты сбываются. Никогда не переставай верить".

"Спасибо Интер Майами, Суаресу и Месси за то, что сделали это реальностью".

