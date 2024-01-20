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Атлетико поблагодарил Месси за то, что осчастливил юного фаната

Аргентинец отметился милым поступком.
Сегодня, 17:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Игроки Интер Майами Луис Суарес и Лионель Месси порадовали юного фаната Атлетико совместным фото.

За данный поступок мадридский клуб поблагодарил игроков в соцсетях, оставив послание.

"Эпическая встреча, которая останется в памяти Начо. Для него это было больше, чем просто картинка: это был момент вдохновения и обучения. Вы пример того, что мечты сбываются. Никогда не переставай верить".

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"Спасибо Интер Майами, Суаресу и Месси за то, что сделали это реальностью".

Напомним, минувшей ночью Интер Майами провел товарищескую встречу со сборной Сальвадора, сыграв вничью 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Лионель Месси

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