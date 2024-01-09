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Еще один экс-игрок Барселоны может воссоединиться с Месси в Интер Майами

Во Флориде понемногу собирается свой "сине-гранатовый" коллектив.
Сегодня, 15:00
Лионель Месси и Филиппе Коутиньо / Getty Images
Лионель Месси и Филиппе Коутиньо / Getty Images

В начале сентября Астон Вилла позволила Филиппе Коутиньо отправиться в аренду до конца сезона в катарский Аль-Духаиль, где дела у него идут не лучшим образом.

Его контракт с вилланами действует до лета 2026 года, но англичане не против избавиться от 31-летнего бразильца уже сейчас.

Как сообщает испанское издание AS, для бывшего игрока Барселоны появился новый вариант с МЛС, где им интересуются Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси.

Напомним, что в составе клуба из Флориды выступают экс-одноклубники Коутиньо: Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

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В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одним ассистом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Филиппе Коутиньо интер майами

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