Защитник Челси подписал с клубом новый контракт с опцией выкупа

Защитник Челси Иан Матсен продлил контракт с клубом.

Как сообщает Фабрицио Романо, 21-летний нидерландец согласился поставить подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до лета 2027 года. Нынешняя сделка действует до лета 2025 года.

Однако теперь в соглашении будет прописана конкретная сумма отступных, чем смогут воспользоваться другие клубы, в том числе дортмундская Боруссия, которая практически оформила аренду игрока до конца сезона.

По информации Романо, Матсен в ближайшее время пройдет медобследование и присоединится к "шмелям".

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Вместе с Ианом Мастеном в Боруссию должен был перейти Джейдон Санчо, однако немецкий клуб пока что не может договориться с Манчестер Юнайтед об аренде вингера.

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