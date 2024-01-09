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Защитник Челси подписал с клубом новый контракт с опцией выкупа

Продлив соглашение с "синими", игрок обороны готовится провести остаток сезона в другом чемпионате.
Сегодня, 14:35
Иан Матсен / Getty Images
Иан Матсен / Getty Images

Защитник Челси Иан Матсен продлил контракт с клубом.

Как сообщает Фабрицио Романо, 21-летний нидерландец согласился поставить подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до лета 2027 года. Нынешняя сделка действует до лета 2025 года.

Однако теперь в соглашении будет прописана конкретная сумма отступных, чем смогут воспользоваться другие клубы, в том числе дортмундская Боруссия, которая практически оформила аренду игрока до конца сезона.

По информации Романо, Матсен в ближайшее время пройдет медобследование и присоединится к "шмелям".

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Вместе с Ианом Мастеном в Боруссию должен был перейти Джейдон Санчо, однако немецкий клуб пока что не может договориться с Манчестер Юнайтед об аренде вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Иан Маатсен

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