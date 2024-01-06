Манчестер Юнайтед пока не собирается отпускать Санчо в Боруссию на постоянной основе
Англичанин может уйти только в аренду.
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность аренды Джейдона Санчо без условия об опции выкупа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
В настоящее время клуб считает, что текущая стоимость игрока недооценена из-за его ограниченной игровой практики.
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Окончательное решение о будущем Санчо планируется принять в июне, когда прояснится ситуация в клубе и можно будет оценить уровень выступлений самого вингера.
Напомним, англичанин не принимал участия в матчах нынешнего сезона из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.
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