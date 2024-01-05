iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед определился с судьбой сразу нескольких игроков

Двое французов на грани ухода из команды.
Сегодня, 19:50
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Антони Марсьяль и Рафаэль Варан могут уйти из Манчестер Юнайтед этим летом. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Соглашения футболистов с клубом истекают в июне 2024 года. Манкунианцы не планируют продлевать контракт с Марсьялем, который из-за травм пропустил тренировки более трех недель. Однако его продажа в январе кажется маловероятной.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поборются за вице-капитана Баварии

В отношении Рафаэля Варана, его будущее в МЮ оказалось под вопросом. Клуб решил не использовать опцию продления контракта на год для игрока, что оставляет его зарплату без изменений.

Ввиду этого, француз чувствует давление со стороны "красных дьяволов" и не уверен в необходимости соглашаться на уменьшение своей зарплаты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рафаэль Варан Антони Марсьяль

Статьи по теме

Турецкий гранд хочет приобрести игрока МЮ Турецкий гранд хочет приобрести игрока МЮ
Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем
Стали известны детали встречи Рэтклиффа с сотрудниками МЮ Стали известны детали встречи Рэтклиффа с сотрудниками МЮ
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поборются за вице-капитана Баварии Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поборются за вице-капитана Баварии
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина23:20
УХЛ: Днепр обыграл Тризуб
Европа и мир23:11
США - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею
Европа22:59
Сборная Бразилии уволит главного тренера
Европа22:50
Барселона надеется на подписание полузащитника этой зимой
Европа22:29
Коваленко кардинально сменил имидж
Европа22:25
Аль-Ахли может отдать Фирмино в аренду
ММА22:10
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:59
Футболист Баварии высказался о планах на вторую часть сезона
Киберспорт21:42
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: device занял 11-е место
Европа21:28
Экс-игрок Ливерпуля жестко раскритиковал Нуньеса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK