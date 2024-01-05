Манчестер Юнайтед определился с судьбой сразу нескольких игроков

Антони Марсьяль и Рафаэль Варан могут уйти из Манчестер Юнайтед этим летом. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Соглашения футболистов с клубом истекают в июне 2024 года. Манкунианцы не планируют продлевать контракт с Марсьялем, который из-за травм пропустил тренировки более трех недель. Однако его продажа в январе кажется маловероятной.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поборются за вице-капитана Баварии

В отношении Рафаэля Варана, его будущее в МЮ оказалось под вопросом. Клуб решил не использовать опцию продления контракта на год для игрока, что оставляет его зарплату без изменений.

Ввиду этого, француз чувствует давление со стороны "красных дьяволов" и не уверен в необходимости соглашаться на уменьшение своей зарплаты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!