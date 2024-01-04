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Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поборются за вице-капитана Баварии

Англичане хотят воспользоваться не лучшими отношениями игрока с главным тренером и ситуацией с его контрактом.
Сегодня, 19:56
Джошуа Киммих / Getty Images
Джошуа Киммих / Getty Images

Будущим летом Манчестер Юнайтед и Ливерпуль устроят борьбу за полузащитника Баварии Джошуа Киммиха, сообщает Daily Mail.

У 28-летнего футболиста остается полтора года по контракту с действующим чемпионом Германии, что повышает интерес со стороны европейских клубов.

На данный момент Киммих далек от продления соглашения с "ротен", поэтому появляется информация, что он может покинуть команду Томаса Тухеля, с которым у него сложились не самые лучшие отношения.

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В нынешнем сезоне Джошуа Киммих принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. В Мюнхене он зарабатывает 375 тысяч евро в неделю.

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