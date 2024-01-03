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Манчестер Юнайтед нацелился на испанского таланта

Хави Герра может оказаться в стане манкунианцев.
Сегодня, 21:33
Хави Герра / Getty Images
Хави Герра / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание Relevo, скауты манкунианцев несколько раз лично просматривали Хави Герру. Спортивный департамент клуба считает испанца лучшим вариантом для усиления.

Трансфер, скорее всего, не состоится зимой, но летом переговорная позиция Валенсии будет намного мягче из-за их финансовых проблем.

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В контракте Герры прописана клаусула в размере 100 млн евро, однако, МЮ надеется провернуть сделку за сумму в районе 35-40 млн евро.

Стоит отметить, что игроком также интересуется Ювентус, но лидером гонки является коллектив Эрика тен Хага.

В текущем сезоне Хави Герра провел 17 матчей, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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