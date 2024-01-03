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Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Жаль, что Роналду ушел при таких обстоятельствах

Байи встал на защиту португальца.
Сегодня, 19:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи высказался о возвращении Криштиану Роналду в стан манкунианцев летом 2021 года.

"Легенда возвращалась. Для меня он был лучшим футболистом мира.

Даже после возвращения Криштиану многое дал клубу. И такой игрок, как Криштиану, заслуживает того, чтобы чувствовать свою значимость".

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"Жаль, что он ушел при таких обстоятельствах", – заявил Байи в интервью The Athletic.

Напомним, Роналду покинул Манчестер Юнайтед зимой 2022-го после скандального интервью Пирсу Моргану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду Эрик Байи

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