Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Жаль, что Роналду ушел при таких обстоятельствах

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи высказался о возвращении Криштиану Роналду в стан манкунианцев летом 2021 года.

"Легенда возвращалась. Для меня он был лучшим футболистом мира.

Даже после возвращения Криштиану многое дал клубу. И такой игрок, как Криштиану, заслуживает того, чтобы чувствовать свою значимость".

Читай также: Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году

"Жаль, что он ушел при таких обстоятельствах", – заявил Байи в интервью The Athletic.

Напомним, Роналду покинул Манчестер Юнайтед зимой 2022-го после скандального интервью Пирсу Моргану.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!