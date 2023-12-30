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Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году

Португалец продлжает стабильно забивать.
Вчера, 23:05
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду завершает 2023 год на первой строчке бомбардиров.

Португалец отличился в ворота Аль-Тавуна и довел счет своих забитых мячей до 54 в текущем году.

Вторую строчку разделили Килиан Мбаппе и Харри Кейн, у них по 52 гола.

А на третьем месте находится Эрлинг Холанд, у которого на счету ровно 50 голов. Отметим, что в этом году ПСЖ, Сити, Ан-Наср и Бавария больше не сыграют в официальных матчах.

Ранее также сообщалось, что гол Зинченко попал в топ-10 забитых Арсеналом мячей.

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