Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
Португалец продлжает стабильно забивать.
Криштиану Роналду завершает 2023 год на первой строчке бомбардиров.
Португалец отличился в ворота Аль-Тавуна и довел счет своих забитых мячей до 54 в текущем году.
Вторую строчку разделили Килиан Мбаппе и Харри Кейн, у них по 52 гола.
А на третьем месте находится Эрлинг Холанд, у которого на счету ровно 50 голов. Отметим, что в этом году ПСЖ, Сити, Ан-Наср и Бавария больше не сыграют в официальных матчах.
Ранее также сообщалось, что гол Зинченко попал в топ-10 забитых Арсеналом мячей.
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