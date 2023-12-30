Гол Зинченко попал в топ-10 забитых мячей Арсенала в 2023 году

Зинченко забил один из лучших голов Арсенала в 2023 году / Getty Images

Лондонский Арсенал представил десятку лучших голов команды по итогам 2023 года.

В топ-10 забитых мячей "канониров" был включен результативный удар украинского защитника Александра Зинченко, который нанес его 11 ноября в матче 12-го тура английской Премьер-лиги против Бернли (3:1).

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В том поединке украинец на 74-й минуте в эффектном прыжке отправил мяч в верхний угол ворот соперника, поставив точку в победном противостоянии.

Sit back, relax and enjoy our Top 10 goals from 2023 📺



Tell us your favourite, Gooners 👇 pic.twitter.com/P4mQsBO0Iv — Arsenal (@Arsenal) December 30, 2023

На данный момент этот гол остается единственным у Зинченко в этом сезоне. Также на счету украинца одна результативная передача в 24 матчах за Арсенал в текущей кампании.

Ранее сообщалось, что Зинченко вошел в топ-10 лучших левых защитников 2023 года.

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