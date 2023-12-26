Зинченко вошел в ТОП-10 лучших левых защитников 2023 года
Украинец оказался в топе от аналитиков CIES.
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших левых защитников по итогам 2023 года.
На восьмом месте оказался украинский защитник Арсенала Александр Зинченко.
Читай также: Рейтинг лучших финишеров мира: Кейн сумасшедший, Квасныця на уровне Левандовски, Довбика нет
Первое место в рейтинге занял француз Тео Эрнандес из Милана.
Отмечается, что при создании рейтинга учитывалось количество сыгранных минут, уровень матчей и результаты.
Ранее сообщалось, что Зинченко возглавляет список самых дорогих украинцев.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!