Зинченко вошел в ТОП-10 лучших левых защитников 2023 года

Украинец оказался в топе от аналитиков CIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших левых защитников по итогам 2023 года.

На восьмом месте оказался украинский защитник Арсенала Александр Зинченко.

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Первое место в рейтинге занял француз Тео Эрнандес из Милана.

Отмечается, что при создании рейтинга учитывалось количество сыгранных минут, уровень матчей и результаты.

Ранее сообщалось, что Зинченко возглавляет список самых дорогих украинцев.

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