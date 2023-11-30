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Рейтинг лучших финишеров мира: Кейн сумасшедший, Квасныця на уровне Левандовски, Довбика нет

Среди десятки лучших нападающих есть 37-летний футболист.
Сегодня, 15:19
Гари Кейн / Getty Images
Гари Кейн / Getty Images

Очередное исследование CIES Football Observatory показало, кто является лучшими финишерами в мировом футболе.

Издание вывело специальную формулу, вычислившую специальный индекс. В этой формуле учитывалось количество голов и ударов по воротам, а также степень "тяжести" соперников.

С безумным отрывом от других лидирует по этому показателю Гарри Кейн, у которого индекс равен 0,533. У третьего места Джуда Беллингема этот индекс - 0,355. В ТОП-10 входят также Лаутаро Мартинес (5), Оливье Жиру (6), Эрлинг Голланд (7) и Килиан Мбаппе (10).

Не нашлось места в рейтинге Артему Довбику, который проводит крутой сезон за Жирону. Единственным представителем Украины стал Илья Квасныця из львовского Руха. Его индекс равен 0,153 (такой же, как у Роберта Левандовски и немного выше, чем у Чиро Иммобиле).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарри Кейн

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