Рейтинг лучших финишеров мира: Кейн сумасшедший, Квасныця на уровне Левандовски, Довбика нет

Очередное исследование CIES Football Observatory показало, кто является лучшими финишерами в мировом футболе.

Издание вывело специальную формулу, вычислившую специальный индекс. В этой формуле учитывалось количество голов и ударов по воротам, а также степень "тяжести" соперников.

С безумным отрывом от других лидирует по этому показателю Гарри Кейн, у которого индекс равен 0,533. У третьего места Джуда Беллингема этот индекс - 0,355. В ТОП-10 входят также Лаутаро Мартинес (5), Оливье Жиру (6), Эрлинг Голланд (7) и Килиан Мбаппе (10).

Не нашлось места в рейтинге Артему Довбику, который проводит крутой сезон за Жирону. Единственным представителем Украины стал Илья Квасныця из львовского Руха. Его индекс равен 0,153 (такой же, как у Роберта Левандовски и немного выше, чем у Чиро Иммобиле).

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