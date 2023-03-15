Харри Кейн: статистика-2022/2023
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Тоттенхэма.
Тоттенхэм в этом сезоне снова показывает свой обычный футбол, досрочно покинув Лигу чемпионов и борясь за топ-4 в АПЛ. И точно также как всегда впечатляет Харри Кейн, который идет вторым в бомбардирской гонке, уступая лишь Эрлингу Холанду.
Английский форвард очевидно пересидел в лондонском клубе, но с учетом возраста и цены, вряд ли перейдет в какой-то гранд, где сможет брать трофеи. Хотя и стоит признать, что в свои 29 лет Харри находится в отличной форме.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Харри Кейн в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Тоттенхэм
В чемпионате:
- Матчей: 27 (27 в основе)
- Голов: 20 (3 с пенальти)
- Ассистов: 2
- Желтые карточки: 4
В Лиге чемпионов:
- Матчей: 8 (8 в основе)
- Голов: 1 (1 с пенальти)
- Ассистов: 2
- Желтые карточки: 1
В Кубке Англии:
- Матчей: 2 (1 в основе)
- Голов: 1 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
В Кубке английской лиги:
- Матчей: 1 (1 в основе)
- Голов: 0 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За сборную Англии:
- Матчей: 7 (7 в основе)
- Голов: 3 (0 с пенальти)
- Ассистов: 3
- Желтые карточки: 0
Напомним, что ранеее стало известно, что Манчестер Юнайтед, скорее всего, откажется от покупки Харри Кейна.