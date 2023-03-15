Харри Кейн: статистика-2022/2023

Тоттенхэм в этом сезоне снова показывает свой обычный футбол, досрочно покинув Лигу чемпионов и борясь за топ-4 в АПЛ. И точно также как всегда впечатляет Харри Кейн, который идет вторым в бомбардирской гонке, уступая лишь Эрлингу Холанду.

Английский форвард очевидно пересидел в лондонском клубе, но с учетом возраста и цены, вряд ли перейдет в какой-то гранд, где сможет брать трофеи. Хотя и стоит признать, что в свои 29 лет Харри находится в отличной форме.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Харри Кейн в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Тоттенхэм

В чемпионате:

Матчей: 27 (27 в основе)

27 (27 в основе) Голов: 20 (3 с пенальти)

20 (3 с пенальти) Ассистов: 2

2 Желтые карточки: 4

В Лиге чемпионов:

Матчей: 8 (8 в основе)

8 (8 в основе) Голов: 1 (1 с пенальти)

1 (1 с пенальти) Ассистов: 2

2 Желтые карточки: 1

В Кубке Англии:

Матчей: 2 (1 в основе)

2 (1 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

В Кубке английской лиги:

Матчей: 1 (1 в основе)

1 (1 в основе) Голов: 0 (0 с пенальти)

0 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

За сборную Англии:

Матчей: 7 (7 в основе)

7 (7 в основе) Голов: 3 (0 с пенальти)

3 (0 с пенальти) Ассистов: 3

3 Желтые карточки: 0

Напомним, что ранеее стало известно, что Манчестер Юнайтед, скорее всего, откажется от покупки Харри Кейна.