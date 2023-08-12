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"Пришло время": Кейн трогательно попрощался с Тоттенхэмом

Английский форвард оставил большое обращение фанатам лондонской команды.
Сегодня, 12:10
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн официально перебрался в Баварию.

Английский футболист попрощался с болельщиками Тоттенхэма.

"Привет всем, я хочу первым сообщить вам, болельщикам Тоттенхэма, что сегодня я покидаю клуб. Очевидно, что сейчас меня переполняет много эмоций. Мне грустно покидать клуб, в котором я провел почти 20 лет своей жизни, от 11-летнего мальчика до 30-летнего мужчины. В Тоттенхэме у меня было очень много замечательных моментов и особых воспоминаний, которые я буду помнить всегда.

Это слова благодарности всем моим партнерам, которые окружали меня на протяжении всех этих лет, всем тренерам и каждому работнику клуба - от грузчика до повара. Каждый был вовлечен. У меня были особые отношения со многими людьми.

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И самая большая благодарность вам, фанатам Тоттенхэма. С того момента, как я начал играть, я стал одним из вас и отдал все, что мог, чтобы вы гордились мной и старался подарить вам как можно больше особенных моментов и воспоминаний, которые, надеюсь, останутся навсегда.

Я почувствовал, что пришло время уходить. Я не хотел уходить посреди сезона на фоне слухов о неопределенном будущем. Вы знаете, что новому тренеру и игрокам важно сконцентрироваться, чтобы вернуть Тоттенхэм на высокие позиции и бороться за трофеи.

Поэтому я желаю удачи Энджи Постекоглу и всем ребятам. Теперь я буду смотреть матчи Тоттенхэма с фанатской точки зрения и очень надеюсь, что команда будет успешной. Это обращение ко всем фанатам Тоттенхэма со всего мира, которые поддерживали меня и мою семью на этом пути. Мы запомним это навсегда и никогда не забудем, о тех моментах, которые мы пережили вместе.

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Спасибо вам. Я буду смотреть этот сезон. Удачи Тоттенхэму и всему клубу. Это не прощание - никогда не знаешь, как сложится будущее, но это спасибо. Скоро увидимся", - отметил англичанин.

Ранее сообщалось, что Барселона обыграла Тоттенхэм в финале Кубка Гампера.


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