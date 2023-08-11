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Челси готов перебить предложение Ливерпуля по Кайседо

Лондонцы хотят усилиться игроком.
Сегодня, 16:26
Мойсес Кайседо / Getty Images
Мойсес Кайседо / Getty Images

Челси согласен перебить предложение Ливерпуля по хавбеку Мойсесу Кайседо. Об этом сообщает издание The Guardian.

Лондонский клуб готов заплатить за футболиста Брайтона более 110 млн фунтов. Тогда "чайки" согласятся продать ствол игрока.

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Сам футболист уже уведомил желании продолжить карьеру в стане "синих". Кайседо отклонил все остальные предложения.

В минувшем сезоне 21-летний эквадорец провел 37 матчей, забив один гол и отдав один ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон Мойсес Кайседо

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