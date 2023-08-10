"Их мечта - наша реальность": фанаты Челси троллят Ливерпуль, чьи трансферные цели уезжают в Лондон

Будущий матч этих двух команд будет для болельщиков еще более принципиальным.

Челси и Ливерпуль нельзя назвать непримиримыми соперниками. Но это не значит, что их фанаты не могут издеваться друг над другом.

"Красные" очень хотят подписать за хавбека Саутгемптона Ромео Лавия. Мерсисайдцы сделали три предложения, каждое из которых было отклонено.

И тут в борьбу за игрока ворвались "пенсионеры", которые предложили "святым" 48 миллионов фунтов за 19-летнего бельгийца.

Их предложение оказалось более заманчивым, чем предложение их конкурента, так как коллектив, вылетевший в Чемпионшип, хочет получить за своего игрока 50 миллионов.

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В связи с этим активизировались фанаты Челси, которые не упустили возможность поддеть своих оппонентов, напомнив, что в последнее время трансферные цели Ливерпуля в итоге оказываются в синей футболке.

Как сообщает talkSPORT, один фанат в Twitter написал: "Ливерпуль хотел Энцо Фернандеса — он в Челси. Ливерпуль хотел Леви Колвилла — он в Челси. Ливерпуль хотел Мойзеса Кайседо — он переходит в Челси".

"Мы владеем этим клубом, и у нас есть шанс сделать самое смешное в воскресенье", — добавил он, а второй фанат написал в ответ со смеющимися смайликами: "Юрген Клопп не вытягивает".

"Их мечта — наша реальность", — добавил еще один. Очень удивленный третий фанат написал: "Как вы думаете, что означает буква L в слове Liverpool?".

Такое поведение фанатов особенно подогревает интерес к предстоящему матчу первого тура АПЛ, ведь в воскресенье, 13 августа, Ливерпуль отправится в гости к Челси на Стэмфорд Бридж.

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