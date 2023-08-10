Фанаты Ювентуса устроили еще одну акцию протеста против прихода Лукаку
Болельщики Ювентуса продолжают активно выступать против прихода Ромелу Лукаку в их клуб.
Ранее, напомним, около домашней арены "бянконери" вывесили баннер с указанием, что бельгийцу будут не рады в Турине.
Следующая же акция случилась после товарищеского матча. Ювентус сыграл против резервной команды, выиграв 8:0, но самое интересное случилось после матча.
Разъяренные болельщики выбежали на поле, скандируя "Мы не хотим Лукаку". Ситуацию кое-как удалось взять под контроль благодаря персоналу, который не пустил фанатов в подтрибунное помещение.
Allo Stadium è finita così ⚪️⚫️ #Juventus pic.twitter.com/kIg3tuHyGa— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 9, 2023
Ранее также сообщалось, что итальянским грандам интересен украинский защитник.
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