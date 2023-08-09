"У нас уже есть запасной вратарь": фанаты Ювентуса выступили против трансфера Лукаку
Бельгиец умудрился разозлить оба лагеря.
Фанаты туринского Ювентуса выступили против траснфера Ромелу Лукаку, пишет La Gazzetta dello Sport.
Ранее, напомним, против бельгийца выступили и фанаты Интера, которым не понравилось, что Ромелу вел переговоры с "бьянконери".
Во вторник вечером возле домашней арены Ювентуса появился большой баннер: "Ромелу останется в Милане. У нас уже есть запасной вратарь".
❗Juventus fans:— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) August 8, 2023
"Lukaku stay in Milan, We already have the second Goalkeeper." #Juventus pic.twitter.com/oNbddbtbhB
Фанаты туринского клуба припомнили форварду его подвиги в финале Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
Напомним, что Ювентус все еще рассматривает вариант обмена Лукаку на Влаховича.
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