"У нас уже есть запасной вратарь": фанаты Ювентуса выступили против трансфера Лукаку

Фанаты туринского Ювентуса выступили против траснфера Ромелу Лукаку, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее, напомним, против бельгийца выступили и фанаты Интера, которым не понравилось, что Ромелу вел переговоры с "бьянконери".

Во вторник вечером возле домашней арены Ювентуса появился большой баннер: "Ромелу останется в Милане. У нас уже есть запасной вратарь".

❗Juventus fans:



"Lukaku stay in Milan, We already have the second Goalkeeper." #Juventus pic.twitter.com/oNbddbtbhB — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) August 8, 2023

Фанаты туринского клуба припомнили форварду его подвиги в финале Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Напомним, что Ювентус все еще рассматривает вариант обмена Лукаку на Влаховича.

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