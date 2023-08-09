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"У нас уже есть запасной вратарь": фанаты Ювентуса выступили против трансфера Лукаку

Бельгиец умудрился разозлить оба лагеря.
Сегодня, 10:39
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Фанаты туринского Ювентуса выступили против траснфера Ромелу Лукаку, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее, напомним, против бельгийца выступили и фанаты Интера, которым не понравилось, что Ромелу вел переговоры с "бьянконери".

Во вторник вечером возле домашней арены Ювентуса появился большой баннер: "Ромелу останется в Милане. У нас уже есть запасной вратарь".

Фанаты туринского клуба припомнили форварду его подвиги в финале Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Напомним, что Ювентус все еще рассматривает вариант обмена Лукаку на Влаховича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Ромелу Лукаку

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