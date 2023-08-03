iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус назвал условия для обмена Влаховича на Лукаку

Туринцы хотят получить немалую сумму в виде придатка.
Сегодня, 17:20
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Ювентус согласовал условия контракта с форвардом Челси Ромелу Лукаку. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринцы подпишут с футболистом сборной Бельгии договор на три года с опцией продления еще на сезон. Зарплата игрока пока неизвестна.

Читай также: Ювентус ради Лукаку готов продать сразу несколько игроков атаки

"Старая синьора" знает, что Челси намерен обменять Лукаку на Душана Влаховича, но итальянцы ждут доплату в размере не менее 40 млн евро.

Проблемой может стать главный тренер "синих" Маурисио Почеттино, который пока не решил, нужен ли ему в команде сербский форвард.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус Ромелу Лукаку Душан Влахович

Статьи по теме

Челси договорился о переходе вратаря Брайтона Челси договорился о переходе вратаря Брайтона
Звездный новичок Челси получил травму в матче с Боруссией Звездный новичок Челси получил травму в матче с Боруссией
Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси
Челси подписал перспективного французского полузащитника Челси подписал перспективного французского полузащитника
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол19:32
Экс-вингер Шахтера заинтересовал клубы из топ-5 лиг и чемпионата Турции
Европа19:22
Хавбек Барселоны близок к переходу в Ан-Наср
Формула 119:16
Норрис признал, что думал об уходе из Макларен
Европа19:03
Ньюкасл подпишет таланта из клуба, который вылетел из АПЛ
Европа18:50
Диего Коста о расизме в Испании: Винисиус правильно делает, что борется
Европа18:44
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле
Футбол18:29
Мудрик осчастливил своего персонального фаната, потерявшего ногу в Мариуполе
Европа18:20
Аталанта намерена перехватить форварда у Интера
Украина18:13
VBET Кубок Украины: Локомотив Киев обыграл Диназ
Футбол18:00
Украинский клуб объявил конкурс на создание новой эмблемы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK