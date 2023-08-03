Ювентус назвал условия для обмена Влаховича на Лукаку

Ювентус согласовал условия контракта с форвардом Челси Ромелу Лукаку. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринцы подпишут с футболистом сборной Бельгии договор на три года с опцией продления еще на сезон. Зарплата игрока пока неизвестна.

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"Старая синьора" знает, что Челси намерен обменять Лукаку на Душана Влаховича, но итальянцы ждут доплату в размере не менее 40 млн евро.

Проблемой может стать главный тренер "синих" Маурисио Почеттино, который пока не решил, нужен ли ему в команде сербский форвард.

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