iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус ради Лукаку готов продать сразу несколько игроков атаки

Туринцам крайне важен бельгиец.
Сегодня, 16:24
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Челси Ромелу Лукаку близок к тому, чтобы перейти в Ювентус. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

С игроком уже договорились о контракте сроком на три года с зарплатой девять миллионов евро в год. Ради бельгийца туринцы должны избавиться от нескольких игроков.

Читай также: Лукаку попросил прощения у Интера за переговоры с Ювентусом

Ювентус готов рассмотреть возможность продажи Душана Влаховича, Федерико Кьезы, Аркадиуша Милика и Мойзе Кина.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Легенду Ювентуса предложили Лацио Легенду Ювентуса предложили Лацио
Лукаку попросил прощения у Интера за переговоры с Ювентусом Лукаку попросил прощения у Интера за переговоры с Ювентусом
Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе
Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе
Европа19:31
Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию
Европа19:27
Хавбек Баварии может уйти в Боруссию Дортмунд
Европа19:20
Винисиус изъявил желание стать новым пенальтистом Реала
Формула 119:02
МакЛарен приятно удивил, но не помешал Ферстаппену выиграть Гран-при Венгрии
Европа18:54
Коноплянка отказал двум клубам УПЛ для перехода в румынскую команду
Европа18:51
В Реале уже готовы к трансферу Мбаппе
Легкая атлетика18:35
Бех-Романчук не попала в топ-5 в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой Лиги
Киберспорт18:30
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - G2
Формула 118:27
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK