Ювентус ради Лукаку готов продать сразу несколько игроков атаки

Нападающий Челси Ромелу Лукаку близок к тому, чтобы перейти в Ювентус. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

С игроком уже договорились о контракте сроком на три года с зарплатой девять миллионов евро в год. Ради бельгийца туринцы должны избавиться от нескольких игроков.

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Ювентус готов рассмотреть возможность продажи Душана Влаховича, Федерико Кьезы, Аркадиуша Милика и Мойзе Кина.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

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