Лукаку попросил прощения у Интера за переговоры с Ювентусом

Бельгийца не простили предательство бывшие партнеры по команде.

Нападающий Челси Ромелу Лукашу не перейдет летом в Интер. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Бельгиец попросил прощения к клуба за переговоры с Ювентусом и через своих посредников попытался узнать, можно ли исправить ситуацию и возобновить обсуждение перехода.

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Стане "нерадзурри" уже приняли решение по игроку. Команда возмущена действиями бельгийца, поэтому футболисты Интера забраковали трансфер.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

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