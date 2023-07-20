Почеттино подтвердил, что карьера Лукаку в Челси подошла к концу

Бельгийский форвард сможет надеть на себя футболку "синих" разве что в свободное время.

После провального второго периода в Челси Ромелу Лукаку отправился в аренду в Интер, где он несколько лет назад был полезен и принес клубу звание чемпиона Италии.

Но и там 30-летний бельгиец выступил неудачно и теперь он не знает, где продолжит свою карьеру.

Главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино намекнул, что в Лондоне форварда, который не полетел с командой на предсезонный сбор в США, точно не будет.

"Это решение клуба и это, конечно, интересная ситуация. Обычно такое решение принимается при согласии всех сторон. Игрок и клуб усердно работают, чтобы попытаться найти лучшее решение", - цитирует наставника talkSPORT.

"Очевидно, что решение было принято и стороной игрока. Мы действуем в соответствии с решением. Клуб и игрок находятся в том положении, в котором они хотели оказаться".

Напомним, что из-за переговоров с Ювентусом фанаты Интера выступили против потенциального возвращения Ромелу Лукаку на Джузеппе Меацца.

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