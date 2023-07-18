Фанаты Интера - Лукаку: Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом

Фанаты Интера опубликовали заявление касаемо возможного перехода форварда Ромелу Лукаку в Ювентус.

"Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их природы.

Да, потому что ты, Ромелу, предал всех нас, которые защищали тебя в ходе плохого периода. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты отплатишь нам ударом, достойным Брута.

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Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как трусливый дешевый наемник, продаешь себя самой высокой цене. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, позорник", – приводит слова обращения FC Inter 1908.

Напомним, Лукаку и его агент ведут переговоры с Ювентусом о переходе. Интер не может позволить себе трансфер футболиста.

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