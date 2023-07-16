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ПСЖ готов предложить космическую сумму за игрока атаки Ювентуса

Влахович попал в сферу интересов парижского гранда.
Сегодня, 09:19
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович может этим летом перейти в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

 Парижане готовы выложить за сербского форварда 90 млн евро. Футболисту предложат многолетний контракт с заплатой около 9 млн евро в год.

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Отметим, данный трансфер не зависит от потенциального ухода из клуба Килиана Мбаппе. Сам Влахович открыт к переходу.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего серба 10 голов и 2 ассиста в 27 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ Душан Влахович

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