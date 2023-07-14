РБ Лейпциг подпишет центрбэка ПСЖ

Немецкий РБ Лейпциг усилит линию защиты этим летом.

Как сообщает L'equipe, "быки" подпишут Эль-Шадая Битшиабу из ПСЖ. Сумма трансфера составит 15 млн евро + 5 млн евро бонусами.

Битшиабу подпишет контракт с немецким клубом на 5 лет. Подпись под соглашением будет поставлена в ближайшие два дня.

В минувшем сезоне 18-летний игрок провел 19 матчей в чемпионате Франции, преимущественно выходя на замену.

Отметим, что этим летом РБ Лейпциг может лишиться своего ключевого защитника в лице Йошко Гвардиола, который может перебраться в Ман Сити.

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