Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига

Манчестер Сити планирует усилить центр обороны перед будущим сезоном.

В качестве своей главной цели "горожане" определили защитника РБ Лейпциг Йошко Гвардиола.

По информации Фабрицио Романо, англичане готовятся сделать первое официальное предложение по приобретению 21-летнего хорвата.

Сити предлагал "быкам" 75 миллионов евро + бонусы в рамках предварительных переговоров, но такие условия были отвергнуты немецким клубом, который хочет получить не менее 100 миллионов.

Также отмечается, что личные условия контракта с Гвардиолом были согласованы практически две недели назад.

Недавно Йошко Гвардиол уведомил руководство РБ Лейпциг о своем желании сменить команду этим летом.