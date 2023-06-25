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Лидер РБ Лейпциг оповестил клуб о желании уйти

Йошко Гвардиол намерен перейти в Ман Сити.
Сегодня, 18:15
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Один из самых перспективных защитников мира Йошко Гвардиол, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает немецкое издание SZ.de, хорват оповестил руководство РБ Лейпциг о желании уйти из команды.Центрбэк намерен перебраться в стан Манчестер Сити.

В то же время по информации различных источников, "быки" хотят сделать из Гвардиола самого дорогого защитника в истории. Немецкий клуб не намерен отпускать игрока за сумму менее, чем 100 млн евро + бонусы.

В прошедшем сезоне футболист провел 41 матч во всех турнирах за клуб, забив три гола и не отдав ни одного ассиста

Напомним, ранее сообщалось, что хавбек Ман Сити может перебраться в Баварию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити РБ Лейпциг йошко гвардиол

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