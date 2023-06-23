Хавбек Манчестер Сити может продолжить карьеру в Баварии

Опорный полузащитник Манчестер Сити Калвин Филлипс может сменить летом клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Бавария заинтересована в услугах 27-летнего англичанина. Мюнхенский клуб считает Филлипса альтернативой Деклану Райсу из Вест Хэма.

В свою очередь "горожане" готовы продать своего хавбека, но потребуют за него немалую сумму.

В минувшем сезоне на счету Филлипса 12 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Геррейру официально присоеднился к Баварии.