Хавбек Манчестер Сити может продолжить карьеру в Баварии
Филлипс попал в сферу интересов мюнхенцев.
Опорный полузащитник Манчестер Сити Калвин Филлипс может сменить летом клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.
Бавария заинтересована в услугах 27-летнего англичанина. Мюнхенский клуб считает Филлипса альтернативой Деклану Райсу из Вест Хэма.
В свою очередь "горожане" готовы продать своего хавбека, но потребуют за него немалую сумму.
В минувшем сезоне на счету Филлипса 12 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Геррейру официально присоеднился к Баварии.