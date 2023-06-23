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Геррейру официально присоеднился к Баварии

Португалец подписал контракт до 2026 года.
Сегодня, 11:54
Рафаэль Геррейру / fcbayern.de
Рафаэль Геррейру / fcbayern.de

Мюнхенская Бавария официально объявила о подписании контракта с Рафаэлем Геррейру.

29-летний португалец присоеднился к клубу в качестве свободного агента, контракт рассчитан до 2026 года.

Напомним, что хавбек последние семь сезонов провел в дортмундской Боруссии, в которую перешел из Лорьяна за 12 млн евро.

В прошлом сезоне Геррейру провел 36 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее также стало известно, что хавбек Ливерпуля присоединится к РБ Лейпциг на правах аренды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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