Геррейру официально присоеднился к Баварии

Португалец подписал контракт до 2026 года.

Мюнхенская Бавария официально объявила о подписании контракта с Рафаэлем Геррейру.

29-летний португалец присоеднился к клубу в качестве свободного агента, контракт рассчитан до 2026 года.

Напомним, что хавбек последние семь сезонов провел в дортмундской Боруссии, в которую перешел из Лорьяна за 12 млн евро.

В прошлом сезоне Геррейру провел 36 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее также стало известно, что хавбек Ливерпуля присоединится к РБ Лейпциг на правах аренды.