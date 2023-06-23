Хавбек Ливерпуля перейдет в РБ Лейпциг

В ближайшее время Ливерпуль лишится еще одного полузащитника, но на этот раз временно.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы завершают сделку с РБ Лейпцигом по аренде Фабиу Карвалью.

Весь следующий сезон 20-летний португалец проведет в немецкой Бундеслиге. При этом также отмечается, что в соглашении не будет приписана опция возможного выкупа контракта игрока.

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Фабиу Карвалью присоединился к Ливерпулю летом 2022 года, перейдя из Фулхэма за 5,9 миллиона евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел всего 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.