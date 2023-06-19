Ювентус хочет усилиться экс-форвардом Ливерпуля

Экс-нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино может переехать в Италию. Об этом сообщает издание Calciomercato.

31-летний бразилец покидает стан "красных" ввиду истечения срока контракта. На игрока всерьез претендует Ювентус.

Главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри лично одобрил подписание футболиста. Скоро стороны могут сесть за стол переговоров.

В минувшем сезоне на счету бразильца 11 голов и 4 ассиста в 25 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб.