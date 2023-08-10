Зинченко может продолжить карьеру в Серии А

Александр Зинченко заинтересовал несколько итальянских грандов, сообщает The Mirror.

В услугах украинского защитника заинтересованы Ювентус и Интер, при этом "нерадзурри" настроены куда среьезней оппонента.

"Канониры" готовы отпустить игрока, если он сам пожелает покинуть Лондон, однако только в том случае, если получат достойное предложение.

Согласно Трансфермаркту, Александр оценивается в 35 млн евро и имеет контракт до 2026 года.

Артета также готов отпустить игрока, если клуб получить приемлемое предложение. Однако главным препятствием может стать травматичность игрока, которая беспокоит обоих потенциальных покупателей.

Ранее также сообщалось, что Челси приостановил переговоры по Душану Влаховичу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!