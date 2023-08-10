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Челси приостановил с Ювентусом переговоры по Влаховичу

Лондонцы недовольны условиями трансфера.
Сегодня, 00:22
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Челси приостановил переговоры с Ювентусом по трансферу форварда Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Туринцы все еще настаивают на обмене своего игрока на Ромелу Лукаку с доплатой в размере 40 миллионов евро. "Синих" не устроили данные условия.

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В данную паузу лондонцы хотят рассмотреть различные варианты заключения сделки. В свою очередь Лукаку уже согласовал с Ювентусом контракт на три года.

В минувшем сезоне Влахович провел 27 матчей в Серии А, забив 10 голов и отдав 2 ассиста.

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