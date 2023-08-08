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Барселона обыграла Тоттенхэм в финале Кубка Гампера

Каталонцы добыли победу в турнире, который традиционно проводится на их домашнем стадионе.
Вчера, 23:27
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках традиционного Кубка Гампера, который проходит перед началом сезона Барселона встретилась с Тоттенхэмом.

Каталонцы открыли счет уже на первых минутах матча благодаря голу Роберта Левандовски, однако, "шпоры" еще в первом тайме отыгрались и вышли вперед. Дубль оформил Оливер Скипп.

После перерыва забивали лишь футболисты хозяев. Сперва счет сравнял Ферран Торрес, затем забил Ансу Фати и точку поставил Эз Абде. Отметим, что все три гола были забиты в последние 15 минут матча.

Таким образом, подопечные Хави стали обладателями очердного розыгрыша кубка Гампера, который проводится на домашнем стадионе Барселоны.

Барселона - Тоттенхэм 4:2

Голы: Левандовски, 3, Торрес, 82, Фати, 90, Эз Абде, 90+3 - Скипп, 24, 36

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона тоттенхэм

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