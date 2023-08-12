Голкипер Челси достиг принципиального соглашения с Баварией

Кепа Аррисабалага может оказаться в составе немецкого чемпиона.

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, Бавария активно работает над арендой 28-летнего испанца.

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По информации источника, мюнхенцы уже достигли принципиального соглашения с футболистом. Сам Кепа хочет продолжить карьеру в Баварии.

Напомним, Кепа играет за Челси с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, из них 12 на ноль, пропустил 45 мячей.

Ранее сообщалось, что Кейн может дебютировать за Баварию уже сегодня.

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