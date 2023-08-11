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Еще один перехват: Челси договорился с Саутгемптоном о трансфере Лавии

Фанаты Ливерпуля захотят забыть этот день как страшный сон.
Вчера, 22:10
Ромео Лавия / Getty Images
Ромео Лавия / Getty Images

Лондонский Челси делает все, чтобы испортить жизнь Ливерпулю и его фанатам.

После того, как Мойзес Кайседо сообщил Брайтону, что он хочет присоединиться к коллективу со Стэмофрд Бридж, а не Энфилда, еще одна трансферная цель "красных" предпочла синий цвет.

По информации журналиста Саши Тавольери, "пенсионеры" договорились с Саутгемптоном о покупке хавбека Ромео Лавии.

Трансфер 19-летнего бельгийца обойдется в 50 миллионов евро. С самим футболистом был согласован 5-летний контракт с возможностью продления еще на год.

При этом журналист отмечает, что прошлым вечером Лавия сообщил своему одноклубнику, что он хочет присоединиться к Ливерпулю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси саутгемптон Ромео Лавия

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