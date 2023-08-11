Хавбек Брайтона сомневается в переходе в Ливерпуль

Кайседо хочет играть только в Челси.

Хавбек Брайтона Мойсес Кайседо сомневается в переходе в Ливерпуль.

Футболист и его агенты находятся в Лондоне и пока не намерены ехать в стан "красных" для подписания контракта. Сам эквадорец хочет перейти в Челси.

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Полузащитник уже уведомил мерсисайдцев о желании перебраться в лондонский клуб. Теперь стороны должны согласовать данный трансфер.

Напомним, Ливерпуль должен был подписать Кайседо за 110 млн фунтов. Данный трансфер стал бы самым дорогим в истории АПЛ.

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