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Клуб из Саудовской Аравии предложил мизерную сумму за игрока Ливерпуля

Тьяго попал в сферу интересов Аль-Ахли.
Сегодня, 10:21
Тьяго Алькантара / Getty Images
Тьяго Алькантара / Getty Images

Хавбек Ливерпуля Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Аль-Ахли предложил "красным" за 32-летнего футболиста сборной Испании всего 12 млн евро. Пока клуб из Англии не согласился на трансфер.

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Сам Алькантара пока не определился с местом продолжения карьеры. Ему комфортно в Ливерпуле, но и от перехода он бы не отказался.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 18 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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