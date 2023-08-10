Ливерпуль может перехватить трансферную цель Челси

Английский Ливерпуль намерен перехватить трансферную цель Челси после того, как "синие" попытались сделать то же самое.

Как сообщают английские журналисты близкие к лондонцам, Ливерпуль сделал предложение по Мойзесу Кайседо, которое превышает предложение Челси, но конкретные цифры не называются.

В то же время, отмечается, что футболист все еще хочет перейти именно в столичный клуб и сделка может быть закрыта в ближайшее 48 часов.

У журналистов, которые приближенны к Ливерпулю есть другая информация. По их мнению, "красные" действительно заинтересованы в эквадорце, но пока не делали никаких предложений.

Стоит сказать, что уже в это воскресенье коллективы Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино сойдутся в очном противостоянии в рамках первого тура АПЛ.