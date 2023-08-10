Челси близок к тому, чтобы перехватить трансферную цель Ливерпуля

Челси близок к оформлению очередного подписания в это летнее трансферное окно.

Как сообщают многочисленные авторитетные источники, "синие" связались с Саутгемптоном по поводу приобретения 19-летнего Ромео Лавии. Лондонцы предложили за бельгийца 48 млн фунтов в то время, как "святые" оценивают игрока в 50 млн, что не слишком отличается.

О переговорах о контракте игрока со столичным клубов пока неизвестно.

Напомним, ранее Лавией интересовался Ливерпуль, но он был далек от того, чтобы удовлетворить потребности Саутгемптона.

Отметим, что столичный клуб встретится с "красными" в первом туре АПЛ в воскресенье, 13 августа.