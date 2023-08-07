Саутгемптон вновь отказался продавать своего полузащитника в Ливерпуль

Лавиа никак не может перейти в стан мерсисайдцев.

Саутгемптон отклонил уже третье предложение Ливерпуля по хавбеку Ромео Лавиа. Об этом сообщает издание Sky Sports.

На этот раз "красные" предложили за 19-летнего бельгийца 45 млн фунтов, но получили отказ. "Святые" хотят выручить за игрока не менее 50 млн.

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Напомним, первые два предложения Ливерпуля в размере 37 и 42 млн Саутгемптон даже не рассматривал, указав на необходимую сумму.

В минувшем сезоне на счету Лавиа один гол в 29 матчах АПЛ.

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